Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Transporter ++ Unbekannte stehlen Uhren und Bargeld - Zeugen gesucht ++ Ohne Fahrerlaubnis unterwegs ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Transporter ++

Verden. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen kam es in der Clärenore-Stinnes-Straße zu einem Einbruch in einen VW Transporter. Der VW war bei einer Baustelle, die in diesem Bereich liegt, abgestellt. Die bisher unbekannten Täter beschädigten die Heckscheibe des Transporters. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, ist bisher unbekannt. Die Polizei Verden sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Baum muss nach Unfall ++

Verden. Am Dienstag, gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Bahnhof Verden auf Seite der Lindhooper Straße. Der 31 Jahre alte Fahrer des Lkw fuhr auf dem Parkplatz durch eine Linkskurve. Dabei touchierte er einen am Straßenrand stehenden Baum, der daraufhin umknickte. An Baum und Lkw entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf zumindest 3.000 EUR beläuft. Verletzt wurde zwar niemand, jedoch musste der Baum im weiteren Verlauf durch den Betriebshof entfernt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Unbekannte stehlen Uhren und Bargeld - Zeugen gesucht ++

Schwanewede. Zwischen Montag, 04.07.2022 und Dienstag, 26.07.2022 kam es zum Diebstahl aus einer Wohnung, die in der Vorbrucher Straße liegt. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrparteienhaus, was nahe der Straße Gallberg liegt. Die bisher unbekannten Täter erbeuteten ersten Informationen zufolge Uhren und Bargeld. Was jedoch bisher nicht bekannt ist, ist wie die Täter in die Wohnung gelangten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Ohne Fahrerlaubnis unterwegs ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagabend kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Osterholz einen 53-jährigen VW-Fahrer - er konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Beamten unterzogen den VW im Hördorfer Weg einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie fest, dass der 53-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis innehatte. Die Kopie eines Führerscheines, welcher der VW-Fahrer aushändigte, wurde durch die Beamten beschlagnahmt. Weiterhin stellten sie den Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten dem 53-Jährigen die Weiterfahrt. Der 53-Jährige muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis im Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell