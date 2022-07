Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Brand einer leerstehenden Turnhalle ++

Landkreis Osterholz (ots)

Schwanewede. Am Samstagnachmittag kam es in der Straße An der Kaserne auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne zum Brand in einer leerstehenden Turnhalle. Ersten Informationen zufolge geriet aus bisher unbekannter Ursache ein Abfalleimer in Brand, welcher sich in der leerstehenden Turnhalle befand. Durch den Schwelbrand werden Teile der Innenwände der Turnhalle beschädigt, wobei der Sachschaden sich auf mehrere tausend Euro belaufen dürfte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Polizeikommissariat Osterholz sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise unter 04791/3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell