Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Brand am Deich ++ Alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen ++ Unbekannte versuchen Stromkasten aufzubrechen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Brand am Deich ++

Dörverden. Am Montag, gegen 13:00 Uhr, geriet der Deich am Schleusenkanal der Weser in Brand. Der Brand erstreckte sich über eine Länge von ca. 60 m. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen, die auch die bisher unbekannte Brandursache umfassen, dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen ++

Achim. Am Montagabend zogen Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr, der auf der A 1 in Richtung Münster unterwegs war. Den Hinweis erhielt die Polizei von einem Verkehrsteilnehmer, eine unsichere Fahrweise des Lkw mitteilte. Die Beamten konnten den 35-jährigen Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz Mahndorfer Marsch kontrollieren. Sie führten bei dem 35-Jährigen eine Atemalkoholkontrolle durch, die 3,7 Promille ergab. In der Folge musste sich der Mann einer Blutprobe unterziehen. Weiterhin stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

++ Auf Sprinter aufgefahren ++

Dörverden. Am Montag, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 28 Jahre alter Opel-Fahrer leicht verletzt wurde. Der 28-Jährige war auf der Hauptstraße in Richtung Westen unterwegs. Ersten Informationen zufolge bemerkte er einen Mercedes Sprinter zu spät, der wegen Straßenarbeiten auf der Fahrbahn stand. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 28-Jährige leicht verletzt wurde. Der 61-jährige Fahrer des Sprinters wurde ebenfalls leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 10.000 EUR. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

++ 80-Jähriger stürzt mit Pedelec ++

Riede. Am Montagnachmittag stürzte ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer und wurde dabei schwer verletzt. Der 80-Jährige war auf dem Radweg der Bremer Straße aus Ahausen kommend in Richtung Riede unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache stürzte. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann. Im weiteren Verlauf erschien der Rettungsdienst, der den 80-Jährigen mit ins Krankenhaus nahm.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Unbekannte versuchen Stromkasten aufzubrechen ++

Lilienthal. In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten bisher unbekannte Täter einen Stromkasten in der Haupstraße aufzubrechen. Der Stromkasten befindet sich nahe der Haltestelle "Lilienthaler Trupe". Der Aufbruch gelingt nicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell