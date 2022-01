Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es im Norderstedter Stadtgebiet zu zwei Einbrüchen in Gewerbeobjekte gekommen.

In der Oststraße ist es zwischen Freitagmittag und Montagmorgen zum Einbruch in eine Lagerhalle für Malereibedarf gekommen. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt verschafft. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme am Montagmorgen konnte noch kein Diebesgut ausgemacht werden.

Im Mühlenweg brachen der oder die Täter ebenfalls am Wochenende in das Gebäude einer Logistikfirma ein. Auch hier ist noch unklar, ob und was entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet haben.

Die Beamten bitten um sachdienliche Hinweise unter 040 52806-0.

