Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Festnahme nach Körperverletzung - Einsatzkräfte ermitteln erfolgreich

Viersen (ots)

Am Abend des 16. Junis wurde am Bahnhofsplatz in Viersen ein 40-jähriger Viersener von drei, ihm unbekannten, Tätern körperlich verletzt. Gegen 22.15 Uhr wurde der 40-Jährige von dem Trio - zwischen 14 und 18 Jahre alt - ohne Grund mehrfach geschlagen und getreten. Auf Grund von Zeugenaussagen ermittelten die Einsatzkräfte schnell einen der Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich um einen bereits polizeibekannten 14-jährigen Viersener, der später in die Obhut der Eltern übergeben wurden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat West über die Rufnummer 02162/377-0. /AM (531)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell