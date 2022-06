POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Wohnungseinbrecher flüchtet in schwarzem Fahrzeug

Willich (ots) - Am Morgen des 15.06.2022 gegen 6.10 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Sankt-Töniser-Straße in Willich. Eine 59-Jährige fuhr mit ihrem Pkw in den Kreisverkehr ein und wollte diesen an der ersten Ausfahrt verlassen. Ein 63-jähriger Krefelder befand sich mit seinem Pedelec bereits in dem Kreisverkehr. Er befuhr diesen in entgegengesetzte Richtung. ...

mehr