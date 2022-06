Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Trickdiebe flüchten mit Bargeld aus Hotel

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Dienstag gegen 11.30 Uhr betraten zwei Unbekannte ein Hotel auf der Reinersstraße in Lobberich. Ein Mann verwickelten den Eigentümer in ein Gespräch, währende der zweite Täter zunächst unbemerkt in ein Büro ging und dort Bargeld entwendete. Als der Mann das Hotel verlassen wollte, machte eine Angestellte ihren Chef auf den Diebstahl aufmerksam. Der Täter schubste den Eigentümer zur Seite und beide Männer flüchteten zu Fuß in Richtung Mühlenstraße. Der Täter, der den Eigentümer ablenkte, ist ca. 30-40 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Er hat kurze schwarze Haare und ist von kräftiger Statur. Er trug ein rotes T-Shirt und sprach Französisch und Deutch mit starkem Akzent. Der zweite Täter ist ebenfalls 30-40 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Er hat ebenfalls kurze schwarze Haare und trägt einen kurzen Vollbart. Er ist schlank und trug eine schwarze Lederjacke und eine dunkelgrüne Hose. Er hat einen dunklen Teint und sprach Deutsch mit Akzent. Hinweise an die Trickdiebe an die Kripo in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (527)

