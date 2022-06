Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Pkw-Fahrer öffnet Fahrertüre - Radfahrer kollidiert mit der Tür

Viersen (ots)

Am Montagmorgen um 06.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Gladbacher Straße in Viersen. Eine 43-Jährige parkte ihr Auto am Fahrbahnrand und öffnete die Fahrertüre, ohne dabei auf den von hinten kommenden Verkehr zu achten. Eine 47-jährige Viersenerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße und kollidierte mit der plötzlich geöffneten Fahrradtür. Die Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Da diese Art von Verkehrsunfällen keine Seltenheit ist, bitten wir vor allen Dingen die Autofahrer, sich mit dem "Holländischen Griff" vertraut zu machen. Was es mit diesem Griff auf sich hat und wie Sie ihn anwenden, finden Sie auf der Internetseite der Polizei Viersen unter https://viersen.polizei.nrw/artikel/behalte-deine-tuer-im-griff-mit-dem-hollaendischen-griff /AM (524)

