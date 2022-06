Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fellbach - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Stuttgart und Ulm und der Polizei: Mutmaßliche Rauschgifthändler in Haft /

Seit März führt die Kriminalpolizei Göppingen ein Ermittlungsverfahren gegen einen 57-Jährigen aus Eislingen. Er steht im Verdacht, nahezu täglich mit Rauschgift gehandelt zu haben. Als Umschlagplatz soll er seine Wohnung genutzt haben. Die Drogen soll er mehrmals in der Woche bei einem 19-Jährigen in Fellbach abgeholt haben. Ein 46-Jähriger habe ihn in seinem Auto jeweils zum Treffpunkt gefahren.

Am Donnerstag vergangener Woche, gegen 13 Uhr, nahm die Polizei die drei Verdächtigen in Fellbach in der Stettiner Straße vorläufig fest. Zudem wurde eine weitere Person, die sich in der Wohnung des 19-Jährigen in Fellbach aufhielt, ebenfalls vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnungen in Fellbach und Eislingen fand die Polizei insgesamt knapp ein Kilogramm Kokain und mehr als 40.000 Euro mutmaßliches Dealergeld.

Der 57-Jährige wurde dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht in Ulm, der 19-Jährige sowie ein 18-jähriger Mittäter dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Die Haftrichter erließen gegen die drei Männer Haftbefehle. Sie befinden sich nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Ebenfalls in Haft ist ein 43-Jähriger, auf den die Polizei im Zuge der weiteren Ermittlungen stieß. Gegen ihn bestand in einer anderen Sache bereits ein Haftbefehl. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern noch an.

