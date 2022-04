Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verdächtige Person in Dassel

Einbeck (ots)

(Wü) Am Samstag Vormittag wurde der Polizei in Einbeck telefonisch mitgeteilt, dass jemand in der vergangenen Nacht, gegen 04:00 Uhr, in der Ilmestraße in Dassel sein Unwesen getrieben und sich an einer Garage zu schaffen gemacht habe. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten keine Beschädigungen oder Spuren fest. Vielleicht suchte der Unbekannte auch nur eine Übernachtungsmöglichkeit. Bisher sind keine anderen damit im Zusammenhang stehenden Straftaten bekannt geworden. Sollten Sie im Bereich Dassel am Wochenende verdächtige Umstände bemerkt haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Dassel unter 05564-999100.

