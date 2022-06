Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Erst Jugendliche, dann Polizist angegriffen

Am Mittwoch war ein Mann in Heidenheim aggressiv und hatte Drogen dabei.

Ulm (ots)

Um 20 Uhr lief ein 26-Jähriger und sein 23-jähriger Begleiter durch den Brenzpark. Auf dem Weg vom Lokschuppen in Richtung Friedrichstraße geraten die beiden, kurz vor der Piltz´ schen Unterführung, mit einer Gruppe von vier Jugendlichen in Streit. In dessen Verlauf schlug der 26-Jährige einen 15-Jährigen gegen den Oberkörper und stieß einen 16-Jährigen zu Boden. Eine Streife des Polizeireviers Heidenheim bemerkte die Auseinandersetzung und schritt zügig ein. Die Beamten kontrollierten den Mann und fanden drei Gramm Cannabis bei ihm. Plötzlich flüchtete der 26-Jährige zu Fuß und schlug sich aus den Haltegriffen der Polizisten los. Dabei stürzte ein Beamter. Schließlich überwältigte die Polizei den Flüchtigen in der Friedrichstraße. Ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen. Er wurde in einer Klinik behandelt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Auf den 26-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.

+++++++ 1118174 1118882

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell