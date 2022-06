Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein - Betrunkene flüchtet aus Auto

Am Mittwoch fuhr eine Frau in Lauterstein gegen eine Laterne.

Ulm (ots)

Kurz vor 17 Uhr krachte mutmaßlich eine 62-Jährige mit ihrem Fiat gegen eine Laterne in der Hofackerstraße in Nenningen. Danach versuchte sie wohl mehrfach vergeblich ihr Auto wieder zu starten. Die Frau stieg aus und ging, ohne sich um den Schaden zu kümmern, in ihr Haus in der Nähe, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Aufmerksame Zeugen meldeten den Unfall der Polizei. Diese ermittelte die mutmaßliche Verursacherin. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass die Frau Alkohol getrunken haben könnte. Ein Test bestätigte dies. Sie musste mit ins Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihr Blut. Auf sie kommen nun mehrere Anzeigen zu. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Fiat auf etwa 2.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Laterne ist, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Das Verhalten der Zeugen lobt die Polizei. Sie hätten Verantwortung für Ihre Mitmenschen übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness! Deshalb kontrolliert die Polizei den Verkehr rund um die Uhr. Zur Sicherheit aller.

Im Jahr 2021 haben sich in 4.128 Fällen die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

+++++++ 1117884

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell