POL-UL: (BC) Riedlingen - Auf die Gegenfahrbahn geraten

Nicht mehr fahrtauglich war ein 52-Jähriger am Mittwoch in Riedlingen.

Ulm (ots)

Der 52-Jährige fuhr gegen 22.15 auf der B312 in Richtung Riedlingen. Er geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein 32-Jähriger kam mit seinem Fiat entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden, steuerte der sein Fahrzeug nach rechts. Dennoch stießen die Fahrzeuge an den Außenspiegeln zusammen. Der Unfallfahrer fuhr mit seinem VW weiter. In Riedlingen überfuhr er noch eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Eine Zeugin entdeckte den VW dann etwa 15 Minuten später an einer Tankstelle und teilte dies der Polizei mit. Dort konnte der 52-Jährige angetroffen werden. Er schien unter dem Einfluss von Medikamenten zu stehen. Weiterfahren durfte er nicht mehr. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Er sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.

+++++++ 1118890

