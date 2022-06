Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Rotlicht missachtet

Über eine rote Ampel fuhr eine 34-Jährige am Mittwoch in Schelklingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 12.45 Uhr fuhr die 34-Jährige in der Ehinger Straße. Ohne aufzupassen, fuhr sie im Bereich der Bahnhofstraße über eine rote Ampel. Hinter der Mazda-Fahrerin befand sich eine Polizeistreife, die den Verstoß beobachtet hatte. Bei der Kontrolle verhielt sich die Frau uneinsichtig. Sie muss nun mit einem Bußgeld in Höhe 90 Euro und einem Punkt rechnen.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Fahren Sie vorausschauend. Rechnen Sie mit Unfallstellen und seien Sie stets bremsbereit. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

+++++++ 1119231

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell