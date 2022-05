Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Raub am Neumarkt - Kripo sucht Zeugen

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstag gegen 14.20 Uhr war ein 24-jähriger Dülkener in der Volksbank Filiale am Dülkener Neumarkt, um Geld abzuheben. Als er die Filiale verlassen hatte, bekam er sogleich einen Schlag ins Gesicht. Das Portemonnaie, das er noch in den Händen hielt, fiel zu Boden. Ein unbekannter Mann nahm die Geldbörse an sich und flüchtete gemeinsam mit einem zweiten Unbekannten in Richtung Innenstadt. Beide Täter sind etwa 17-20 Jahre alt und schlank. Der erste ist ca. 1,70 Meter groß und trug einen schwarze Pullover und eine graue Jogginghose. Der zweite Täter ist ca. 1,90 Meter groß. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einem orangefarbenem Pullover und einer grauen Kappe. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Eine Fahndung nach den Räubern verlief ergebnislos. Hinweise auf das Räuber-Duo bitte an die 02162/377-0. /wg (432)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell