Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: "sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick": Viele Verstöße gegen Handyverbot am Steuer

Schwerin (ots)

Insgesamt 79 Verkehrsverstöße hat die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern bei dem gestrigen bundesweiten Kontrolltag unter dem Motto "sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick" festgestellt. Allein 41 Verstöße gab es gegen das sogenannte Handyverbot. In 30 Fällen erfolgte eine Anzeige wegen des Fahrens unter Einfluss von Alkohol oder Drogen und in fünf Fällen fehlte die erforderliche Fahrerlaubnis.

"Dass mehr als die Hälfte der Verstöße gegen das ,Handyverbot' erfolgt sind, bestürzt mich. Es ist wichtig, dass Verkehrsteilnehmer ihre volle Aufmerksamkeit auf das Straßengeschehen richten, um das höchstmögliche Maß an Verkehrssicherheit gewährleisten zu können. Ein kurzer Blick aufs Handy dauert zwar oft nicht länger als eine Sekunde, aber in dieser befindet man sich quasi im Blindflug, der leider auch tödlich enden kann. So wichtig kann keine Nachricht sein", appellierte Landesinnenminister Christian Pegel heute in der Folge an alle Autofahrerinnen und -fahrer im Land.

265 Beamtinnen und Beamte haben allein in Mecklenburg-Vorpommern an insgesamt 98 Kontrollstellen stichprobenartig Fahrzeugführende angehalten und vorrangig mit Blick auf deren Fahrtüchtigkeit (Verhalten, Eignung und Berechtigung) sowie deren Verkehrsmittel auf Zustand, Ausrüstung, Ladung und Zulassung kontrolliert. 1.994 Fahrzeuge wurden kontrolliert.

Der Konsum von Alkohol oder Drogen, aber auch Krankheit oder Müdigkeit können Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit haben. Jeder trägt selbst Verantwortung für seine Verkehrstüchtigkeit. Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr lebt von gegenseitiger Rücksichtnahme und dem Bewusstsein, dass jeder auf den anderen im Verkehr achtet", sagte der Minister.

Nach wie vor ist das Fahren unter Einfluss von Alkohol und Drogen eine nicht zu vernachlässigende Unfallursache. Um diesem Thema noch mehr Nachhaltigkeit zu verleihen, finden die mobilen und stationären Kontrollen landesweit im Rahmen der themenorientierten Verkehrskontrollen und der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" der Landespolizei M-V im gesamten Monat Mai statt (siehe auch unsere Pressemitteilung Nr. 75 vom 4. Mai 2022)

