Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel weiht neue Mirower Sporthalle mit ein

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel wird am Freitag mit Amtsvorsteher Heiko Kruse und dem Mirower Bürgermeister Henry Tesch sowie Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden an der Einweihung der neuen Sporthalle der Mirower Grundschule "Regenbogen" im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte teilnehmen. Medienvertreterinnen und -vertreter sind unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 6. Mai 2022, 9.30 Uhr Ort: Leussower Weg 9a, 17252 Mirow

Die neue Zweifelder-Sporthalle an der Mirower Grundschule "Regenbogen" ist der Ersatz für die abgebrochene alte Halle. Abbruch und Neubau verursachten Gesamtausgaben in Höhe von knapp 5,4 Millionen Euro. Das Innenministerium förderte das Projekt mit knapp 1,6 Millionen Euro. Die Mittel wurden 2019 im Rahmen einer Sonderbedarfszuweisung an das Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte ausgegeben.

