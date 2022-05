Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.05.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Zeugen nach Brand gesucht

Aus bisher unbekannter Ursache kam es in der Nacht auf Donnerstag in Weikersheim zu einem Brand. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte gegen 2 Uhr das Feuer in der Friedrichstraße und verständigte die Bewohner, wie auch die Feuerwehr. Der Brand breitete sich von zwei Mülltonnen auf das Wohnhaus aus, konnte aber schnell gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Eine Gruppe Jugendlicher konnte in der Nähe des Brandortes gesehen werden. Diese und weitere Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können oder verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Bad Mergentheim: Kulturdenkmal beschädigt

Unbekannte zerstörten in der Nacht zum vergangenen Donnerstag einen Bildstock sowie Verkehrszeichen und Mülleimer in Bad Mergentheim. Die Täter verursachten zwischen 17 Uhr am Mittwoch, 11.05.2022, und 9 Uhr am Donnerstag, 12.05.2022, Sachschaden von mehreren tausend Euro. Dei dem Bildstock in der Nähe des Parkplatzes Galgenberg, handelt es sich um ein Denkmal von besonderer Bedeutung. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Freudenberg: Fahrzeug in Vollbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwoch ein VW Scirocco in Freudenberg in Brand. Das Fahrzeug befand sich gegen 10.30 Uhr auf der Mainbrücke nach Kirschfurt und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es wurde jedoch vollständig zerstört, die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Verletzt wurde niemand. Die Fahrbahn musste zur Bergung gesperrt werden und der Verkehr wurde umgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell