POL-COE: Olfen, Telgenkamp/Schwarzer VW Transporter beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer hat an der Straße Telgenkamp einen schwarzen VW Transporter beschädigt. Das Auto stand zwischen 20.10 Uhr am Dienstag (03.08.21) und 9 Uhr am Mittwoch (04.08.21) auf einem Parkstreifen. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

