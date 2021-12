Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 14-Jähriger von Hund gebissen und leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Dienstag, 23.11.2021 wurde in Weinheim ein 14-jähriger Junge von einem Hund gebissen und leicht verletzt. Der Junge hielt sich in der Pause, gegen 9.45 Uhr, im Bereich des Sportgeländes der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in der Breslauer Straße auf. Dabei passierte er einen Mann, der zwei angeleinte Hunde bei sich hatte. Während er an dem Mann vorbeilief, biss einer der beiden Hunde den Schüler unvermittelt in den Oberschenkel. Anschließend ließ er wieder von dem 14-Jährigen ab. Der unbekannte Mann lief unbeeindruckt weiter, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Auch auf Zurufen des Jungen reagierte der Mann nicht.

Er wird wie folgt beschrieben:

- Mindestens 50 Jahre alt - Ca. 180 bis 185 cm groß - Kurze, weißgraue Haare - Leichter Bauchansatz - War bekleidet mit einer hellblauen Jacke und grauen Jeans - Trug altmodische, schwarze Schuhe

Der Hund, der zugebissen hatte, soll wie ein Wolf ausgesehen haben, ca. 60 bis 70 cm hoch gewesen sein und ein braun-schwarzes Fell haben. Das Fell an Bauch und Beinen sei weiß gewesen und er hatte eine blaue Hundeleine.

Der zweite Hund habe ausgesehen wie ein Pudel mit braunem Fell. Dieser hatte eine grauschwarze Hundeleine.

Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung des Polizeireviers Weinheim gegen den noch unbekannten Hundeführer dauern an.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann und dessen Hund geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

