Polizei Hagen

POL-HA: Betrüger durch Polizei nach Diebstahl gefasst

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Bahnstraße gab sich ein Mann am Mittwoch (28.09.2022) als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und entwendete mehrere Geldbörsen. Der 35-Jährige hatte unter anderem an der Wohnungstür einer 90-Jährigen geklingelt, die anschließend die Polizei verständigte und den Betrüger beschreiben konnte. Polizisten trafen den Mann an, als er das Wohnhaus verließ. Er gab auf Nachfrage an lediglich ein Hausnotruf-Armband auf der Straße gefunden zu haben und infolgedessen bei mehreren Bewohnern geklingelt zu haben, um es zurückzugeben. Zeitgleich meldete sich eine 84-Jährige bei der Polizei die schilderte, dass sich eine verdächtige Person unter einem Vorwand Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffte und nun diverse Geldbörsen mit Inhalt fehlen. Der Mann habe angegeben ihr Gerät für den Hausnotruf neu einstellen zu müssen. Daraufhin habe die Seniorin ihn reingelassen. Die Beamten kontaktierten die Staatsanwaltschaft und erwirkten einen Durchsuchungsbeschluss für den Mercedes des Hemeraners. In diesem fanden die Polizisten die vermissten Portemonnaies der geschädigten Seniorin. Der 35-Jährige Mann aus Hemer erhielt eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell