POL-HA: Polizeibeamte erkennen per Haftbefehl gesuchten 29-Jährigen in ihrer Freizeit - Über 3 Jahre Restfreiheitsstrafe zu verbüßen

Als sich zwei Beamte des zivilen Einsatztrupps der Polizei Hagen am Dienstagnachmittag (27.09.2022) privat in der Innenstadt aufhielten, erkannten sie einen 29-jährigen Mann, gegen den mehrere Haftbefehle vorlagen und nahmen ihn kurz darauf gemeinsam mit uniformierten Polizisten fest. Gegen 18.25 Uhr erblickten die Beamten den gesuchten Mann im Bereich des Hauptbahnhofs. Ihnen war bekannt, dass der 29-Jährige bereits im Jahr 2017 an einem Raubüberfall auf ein Hasper Juweliergeschäft beteiligt war (Pressemeldung vom 07.02.2017: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/3554114). Hierfür war er durch das Landgericht Hagen Ende 2017 zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 8 Monaten verurteilt worden. Nach Teilverbüßung dieser Strafe war der Verurteilte 2021 in sein Heimatland abgeschoben worden. Als er am Dienstag den durch die zivilen Beamten hinzugerufenen Streifenwagen erblickte, flüchtete er sofort zu Fuß in Richtung der Werdestraße. Dort wollte er über einen Bauzaun klettern, was die Polizisten verhinderten. Sie legten ihm die Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Dort stellte sich heraus, dass der Mann vermutlich mit einem österreichischen Pass nach Deutschland eingereist ist. Er sitzt nun in der JVA und hat nun die Restfreiheitsstrafe zu verbüßen. Zudem werden weitere Ermittlungsverfahren gegen den Mann geführt. (sen)

