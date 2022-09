Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer mit 1,28 Promille unterwegs - Zeuge bemerkt Alkoholgeruch und alarmiert die Polizei

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizeibeamte hielten am Dienstagnachmittag (27.09.2022) in Altenhagen einen 63-jährigen Autofahrer an, nachdem ihnen ein Zeuge Hinweise zu einer möglichen Alkoholisierung des Mannes gab. Gegen 17.30 Uhr hielt sich der Hagener in der Filiale eines Baumarktes in der Eckeseyer Straße auf. Dort bemerkte der 36-jährige Zeuge einen starken von dem Mann ausgehenden Alkoholgeruch. Als er weiterhin bemerkte, dass der 63-Jährige sich auf dem Parkplatz in sein Auto setzte und los fuhr, entschied der Zeuge sich dazu, ihm hinterherzufahren und die Polizei zu rufen. Die Beamten hielten den Mercedes des Hageners noch in der Eckeseyer Straße an und führten einen Alkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von 1,28 Promille an. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, leiteten ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr ein und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell