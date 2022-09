Polizei Hagen

POL-HA: Fahrraddiebe beobachtet und gestellt

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag (27.09.2022) gegen 19.15 Uhr entwendeten vier Personen das Fahrrad eines Hageners. Eine Zeugin verständigte die Polizei nachdem sie sah, wie die Gruppe ein mit einem Reifenschloss gesicherte Rad näher anschaute. Die Täter versuchten das Rad zunächst wegzurollen, was aufgrund der Sicherung jedoch nicht gelang. Als sie das Rad anhoben und wegtrugen, gab die 22-Jährige der Leitstelle der Polizei fortlaufend Informationen durch, in welche Richtung sie sich entfernen. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die Personen in der Stephanstraße sichten. Als die Gruppe die Polizisten sah, versuchten sie in unterschiedliche Richtungen zu flüchten. Die Beamten konnten einen 16-Jähirgen und eine 18-Jährige verfolgen und stellen. Sie gaben an, nichts mit dem Diebstahl zu tun zu haben. Beide erhielten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen bezüglich der anderen zwei noch unbekannten Täter dauern an. (arn)

