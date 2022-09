Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche von Auto erfasst und leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Auf dem Märkischen Ring wurde eine Fußgängerin am Montag (26.09.2022) gegen 20 Uhr von einem Auto erfasst. Ein 18-Jähriger war nach bisherigem Stand der Ermittlungen mit seinem Honda in Fahrtrichtung Bahnhof unterwegs. Auf Höhe eines Restaurants beabsichtigte eine 14-Jährige mit einer weiteren Jugendlichen die Straße an einer grünen Fußgängerampel zu überqueren. Der von rechts kommende Autofahrer erfasste die Hagenerin, die daraufhin zu Boden stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Minderjährige zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei musste den Märkischen Ring in Fahrtrichtung Bahnhof kurzzeitig für die Unfallaufnahme sperren. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell