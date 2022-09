Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb mit Küchenmesser in der Jacke angetroffen

Hagen-Haspe (ots)

Nach einem Ladendiebstahl fanden Polizisten in den Sachen eines Hageners ein Küchenmesser. Am Montag (26.09.2022) gegen 9.20 Uhr wurde der Mann in einem Supermarkt in der Vollbrinkstraße von einem Mitarbeiter beobachtet. Dieser sah, wie der 24-Jährige mehrere alkoholische Getränke und einen Energydrink im Wert von knapp 100 Euro entwenden wollte. Polizisten durchsuchten den Ladendieb auf weiteres Diebesgut und fanden dabei das Messer in der Jackentasche. Der Hagener behauptete nicht gewusst zu haben, dass er dieses mit sich führt. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Diebstahl mit Waffen gegen ihn. Die Einsatzkräfte stellten das Messer als Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

