POL-HA: Kind von Autofahrerin beim Überqueren der Straße erfasst

Hagen-Mitte (ots) - In einem Supermarkt in der Badstraße randalierte ein 59-jähriger am Freitag (23.09.2022) gegen 19.45 Uhr und ging immer wieder in pöbelnder Haltung und mit erhobenen Armen auf Mitarbeiter der Filiale zu. Sie hatten den Mann angesprochen, nachdem er zwei Packungen Bauchspeck, zwei Packungen Mettwurst sowie eine Dose Bier an sich nahm und ohne zu ...

mehr