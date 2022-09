POL-HA: Frau sitzt schon im PKW - Mann versucht Handtasche zu stehlen

Hagen-Haspe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (23.09.2022) und Sonntagmorgen in die Grundschule Kipper in Haspe ein und stahlen Tablet-Computer. Am Sonntag alarmierte eine Zeugin, gegen 06.30 Uhr, die Polizei und meldete ein offenstehendes Fenster an der Rückseite des Gebäudes in der Gabelsbergerstraße. Gemeinsam ...

