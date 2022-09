Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Hasper Grundschule - Täter stehlen Tablet-PCs

Hagen-Haspe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (23.09.2022) und Sonntagmorgen in die Grundschule Kipper in Haspe ein und stahlen Tablet-Computer. Am Sonntag alarmierte eine Zeugin, gegen 06.30 Uhr, die Polizei und meldete ein offenstehendes Fenster an der Rückseite des Gebäudes in der Gabelsbergerstraße. Gemeinsam mit einer 56-jährigen Mitarbeiterin der Schule erkannten die Polizisten drei durchwühlte Räume, darunter auch das Büro der Schulleitung. Die Mitarbeiterin stellte fest, dass die Täter insgesamt acht Tablet-PCs des Herstellers Apple stahlen. Außerdem sagte sie, dass am Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, noch alles unversehrt war. Die Beamten übergaben den Tatort sowie die weiteren Ermittlungen an die Kripo und leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

