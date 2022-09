Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Diebstahl aus Wohnmobil - Täter verschaffte sich Zutritt zur Fahrerkabine während der Besitzer darin schlief

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Samstagnachmittag (24.09.2022) auf einem Autobahnrastplatz in Vorhalle Zutritt zu der Fahrerkabine eines Wohnmobils, während der Besitzer in diesem schlief. Gegen 14.00 Uhr stand der 30-Jährige mit seinem Wohnmobil auf dem A1 - Rastplatz Funckenhausen und schlief. Plötzlich wurde er auf ein Klopfen an der Fahrzeugseite aufmerksam und sah kurze Zeit später den unbekannten Mann in der Fahrerkabine. Der Täter wühlte dort zunächst herum und verließ das Wohnmobil schnell wieder, als er den 30-Jährigen erblickte. Diesem gelang es nicht, den Mann durch die Durchreiche zur Fahrerkabine festzuhalten. Anschließend hielten der Täter sowie ein weiterer unbekannter Mann die Fahrertür von außen zu, sodass der Besitzer des Wohnmobils nicht aussteigen konnte. Danach liefen sie zu einem blauen Ford, an dem ein dritter Mann wartete und fuhren in Richtung Bremen von dem Rastplatz herunter. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen zur Folge nichts. Den Polizeibeamten sagte der 30-Jährige später, dass der Mann, der in der Fahrerkabine saß, zwischen 40 und 50 Jahren alt war, eine schmale Statur hatte und einen grauen Kapuzenpullover sowie eine blaue Jeanshose trug. Der zweite Täter, der dabei half, die Fahrertür zuzuhalten, war etwa 30 bis 40 Jahre alt, korpulent und mit einer grünen Tacke sowie einer blauen Jeanshose bekleidet. Der Unbekannte, der an dem Auto wartete, war zwischen 40 und 50 Jahre alt, korpulent und trug einen roten Pullover. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des versuchten Bandendiebstahls aus Kraftfahrzeugen ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell