Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Flucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Am 24.09.2022, gegen 22:30 Uhr, kam es in der Boeler Straße in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines schwarzen Pkw Renault fuhr so nah an der offenstehenden Autotür eines geparkten Pkw vorbei, dass der rechte Außenspiegel damit kollidierte. In der Folge brach der Spiegel ab und die Tür wurde beschädigt. Der Fahrer des Pkw bog anschließend in die Straße Am Rastebaum ein und konnte auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Es entstand ein Fremdschaden von ca. 2000EUR. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

