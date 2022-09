Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am 24.09.2022, gegen 21:40 Uhr, verlor ein 46jähriger Hagener auf der Wehringhauser Straße in Hagen die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Hierbei erlitt der Radfahrer Schmerzen am Kopf und einer Hand. Ein Atemalkoholtest und ein Drogenschnelltest der Polizei zeigten hinreichenden Konsum an. Der Leichtverletzte wurde mit einem RTW ins Krankenhaus gebracht, wo ihm neben der ärztlichen Versorgung eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

