FW Bremerhaven: Schwelbrand in einem Hochhaus

Bremerhaven (ots) - Der Integrierten Rettungsleitstelle Unterweser-Elbe in Bremerhaven wurde um 21:15 Uhr ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Jacobistraße gemeldet. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Bremerhaven hatten bereits alle Bewohner des Mehrfamilienhauses das Gebäude verlassen. Es brannte ein Kühlschrank in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Eine Hausbewohnerin wurde mit Verdacht auf ...

