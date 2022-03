Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

Der Integrierten Rettungsleitstelle Unterweser-Elbe in Bremerhaven wurde um 21:15 Uhr ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Jacobistraße gemeldet. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Bremerhaven hatten bereits alle Bewohner des Mehrfamilienhauses das Gebäude verlassen. Es brannte ein Kühlschrank in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Eine Hausbewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Trotz der frühzeitigen Aufnahme der Brandbekämpfung und Entrauchung durch zwei Trupps unter Atemschutz, war die Wohnung nach Abschluss aller Maßnahmen nicht mehr bewohnbar. Über Brandursache und Schadenshöhe konnte keine Aussage gemacht werden. An dem Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bremerhaven beteiligt.

