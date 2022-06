Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel

A7: Mann droht mit Bombe; Schneverdingen: Täter flüchten

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.06.2022 Nr. 2

06.06 / Mann droht mit Bombe

Bad Fallingbostel / A7: Ein offenbar psychisch kranker Mann hielt am Montag die Polizei auf der A 7 im Bereich Bad Fallingbostel in Atem. Der 56jährige Erfurter war zunächst aufgefallen, weil er mit seinem Fahrzeug in Schlangenlinien über alle Fahrstreifen die Richtungsfahrbahn Hamburg befuhr. Als hinzugerufenen Polizeibeamte den Mann in seinem Fahrzeug ansprachen, gab dieser an, dass er eine Bombe im Fahrzeug habe, welche er jederzeit sprengen könne. Im Fahrzeug befand sich außerdem ein Rottweiler. Die Polizei sperrte die Autobahn unter Einbeziehung eines Sicherheitsabstandes in beide Richtungen. Im weiteren Verlauf verließ der Mann sein Fahrzeug, wurde überwältigt und anschließend dem sozialpsychiatrischen Dienst vorgestellt. Bei der Festnahme verletzte er eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten durch Faustschläge gegen die Köpfe. Der um sich beißende Hund wurde betäubt und kam in ein Tierheim. Die Absuche des Fahrzeugs führte nicht zum Auffinden einer Bombe. Die Autobahn musste für rund drei Stunden gesperrt werden. Es kam zu Rückstau und erheblichen Behinderungen, auch auf den Umleitungsstrecken.

07.06 / Täter flüchten

Schneverdingen: Unbekannte begaben sich in der Nacht zu Dienstag, gegen 00.50 Uhr auf das Dach eines Geschäftshauses an der Rotenburger Straße, wo einer der Täter einbrach. Daraufhin flüchtete sie, ohne in das Gebäude eingestiegen zu sein. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

