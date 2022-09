Polizei Hagen

POL-HA: Hoch aggressiver Ladendieb mit Widerstand und vorläufiger Festnahme

Hagen-Mitte (ots)

In einem Supermarkt in der Badstraße randalierte ein 59-jähriger am Freitag (23.09.2022) gegen 19.45 Uhr und ging immer wieder in pöbelnder Haltung und mit erhobenen Armen auf Mitarbeiter der Filiale zu. Sie hatten den Mann angesprochen, nachdem er zwei Packungen Bauchspeck, zwei Packungen Mettwurst sowie eine Dose Bier an sich nahm und ohne zu zahlen durch den Kassenbereich ging. Auf die daraufhin folgende Ansprache reagierte der Ladendieb hoch aggressiv. Hinzugerufene Polizisten befürchteten einen körperlichen Angriff und legten dem Mann Handschellen an. Bereits zu diesem Zeitpunkt ballte der 59-Jährige die Fäuste und spannte immer wieder die Arme an. Da er sich nicht ausweisen konnte, wollten ihn die Beamten zur Bestimmung der Identität in das Polizeigewahrsam bringen. Auf dem Weg zum Streifenwagen stemmte er sich mit seinem Körper gegen die Laufrichtung der Polizisten, um ein Weitergehen zu verhindern. Im Fahrzeug selbst versuchte er seine hinter dem Rücken fixierten Arme durch winden zu befreien. Dies konnte unterbunden werden. Der 59-Jährige trat jedoch um sich und wollte auch den Sicherheitsgurt lösen. Er kniff eine Polizistin in den Handschuh und rief im weiteren Verlauf diverse Beleidigungen aus. Auch im Polizeigewahrsam sperrte sich der Randalierer weiterhin mit ganzer Körperkraft gegen sämtliche Maßnahmen. Er trat um sich und forderte einen Beamten zum Faustkampf auf. Der Mann wurde aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen und erhielt Strafanzeigen wegen Ladendiebstahl, Beleidigung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (arn)

