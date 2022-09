Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Altenhagen - 49-jähriger Mann greift Frau und Tochter an

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizeibeamte erteilten am Montagabend (26.09.2022) in Altenhagen einem 49-jährigen Mann eine Wohnungsverweisung, nachdem dieser bei einem Streit seine Frau und seine Tochter angriff. Gegen 21.00 Uhr rief die 17-jährige Tochter die Polizei und meldete einen Streit zwischen ihren Eltern. In der Wohnung befragten die Polizisten alle Anwesenden und fanden heraus, dass es zunächst zu einem Streit zwischen dem 49-jährigen Mann und seiner 51-jährigen Ehefrau kam. Im Verlaufe einer zunächst verbalen Auseinandersetzung wurde der alkoholisierte Mann immer aggressiver und griff seine Frau anschließend körperlich an und beleidigte sie. Als die 17-jährige Tochter sich schlichtend zwischen ihre Eltern stellten wollte, schlug ihr Vater auch sie und zog ihr an den Haaren. Ein Atemalkoholtest bei dem 49-Jährigen zeigte einen Wert von 0,74 Promille an. Die Beamten verwiesen ihn der Wohnung und erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt ein. (sen)

