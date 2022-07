POL-ME: Betrüger erbeuten erneut Geld und Schmuck - Velbert/Heiligenhaus - 2207093

Polizei Mettmann

Betrüger erbeuten erneut Geld und Schmuck - Velbert/Heiligenhaus

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann erneut betrügerische Anrufe und WhatsApp-Nachrichten. In zwei Fällen waren die Betrüger erfolgreich und erbeuteten Bargeld, Schmuck und eine Überweisung, die jedoch gerade noch rechtzeitig von der Bank gestoppt werden konnte. Die Polizei wiederholt daher ihre bekannten Warnungen vor Betrügern aller Art.

Bereits am Montag (18. Juli 2022) erhielt eine 68-jährige Frau aus Velbert gegen 14.20 Uhr eine WhatsApp-Nachricht einer ihr unbekannten Nummer. Die Betrüger gaben sich als ihre Tochter aus, die eine neue Nummer habe und nun dringend eine Überweisung tätigen müsse. Die 68-Jährige hielt die Nachrichten für glaubhaft und tätigte eine Überweisung in Höhe von mehreren tausend Euro. Sie bemerkte schließlich den Betrug und informierte die Polizei. Die Überweisung konnte von ihrem Bankinstitut glücklicherweise noch gestoppt werden, sodass es zu keinem Schaden kam.

Eine 85-jährige Frau aus Heiligenhaus-Mitte bekam am gestrigen Dienstag (19. Juli 2022) gegen 11.30 Uhr einen sogenannten Schockanruf. Die Täter gaben sich als ihr Sohn aus und gaben vor, dass dieser in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Die Betrüger forderten eine hohe Kautionssumme, damit eine vermeintliche Haft des Sohnes verhindert werden könne. Die Seniorin wurde über mehrere Stunden derartig unter Druck gesetzt, dass sie schließlich gegen 13.40 Uhr Bargeld, Schmuck und eine EC-Karte an einen männlichen Abholer vor ihrem Haus im Wohngebiet rund um den Konrad-Adenauer-Ring übergab. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unbekannten und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief leider ohne Erfolg.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 40-45 Jahre alt - korpulente Statur - schwarze, kurze Haare, lichter Haaransatz - dunkler Dreitagebart - trug ein hellblaues, zu kleines T-Shirt - trug eine weiße, kurze Hose - hatte eine beige Umhängetasche sowie eine schwarze Stofftasche mit der Aufschrift "IMS" bei sich - sprach akzentfrei Deutsch - möglicherweise kam der Abholer in einem Taxi mit der Aufschrift "Radio Essen" in dem Wohngebiet an

Die Polizei in Heiligenhaus bittet um Hinweise: Wer hat den unbekannten Tatverdächtigen ebenfalls beobachtet und kann Hinweise zu seiner Identität geben? Die Wache in Heiligenhaus ist jederzeit unter der Nummer 02056 9312-6150 erreichbar.

Die Polizei wiederholt eindringlich ihre bekannten Warnungen vor Betrügern aller Art: Seien Sie stets skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, sich jemand als ein enges Familienmitglied ausgibt und im weiteren Verlauf Geldsummen oder Schmuck gefordert werden. Trennen Sie immer selbstständig das Gespräch und rufen Sie Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Nummern an, um die Informationen zu überprüfen. Machen Sie niemals Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögenswerten gegenüber Fremden. Legen Sie im Zweifelsfall einfach auf und informieren Sie die Polizei unter der 110. Achten Sie auch vermehrt auf unbekannte Personen an der Haustüre: Mitarbeiter von Unternehmen kündigen sich in der Regel an und können sich ausweisen. Bitte sprechen Sie mit Ihren älteren Angehörigen, Nachbarn und Bekannten immer wieder über diese und andere Betrugsmaschen.

