Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt - Velbert - 2207092

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am frühen Dienstagabend (19. Juli 2022) kam es im Kreuzungsbereich Nierenhofer Straße / Wilhelmshöher Straße in Velbert zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem die insgesamt fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Die Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Das war geschehen:

Gegen 18:15 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mülheimer mit seinem VW Tiguan die Wilhelmshöhe Straße aus Richtung Velbert-Langenberg kommend. Im Kreuzungsbereich zur Nierenhofer Straße hatte er die Absicht, nach links auf die Nierenhofer Straße in Richtung Nierenhof abzubiegen. Hierbei missachtete er den vorfahrtberechtigten BMW 1er eines 45-jährigen Velberters, welcher von rechts kommend die Nierenhofer Straße in Richtung Nierenhof befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die durch die Wucht des Aufpralls so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 20.000 Euro.

Sowohl die jeweiligen Fahrzeugführer als auch drei weitere Insassen des VW Tiguan wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurden sie zur ambulanten Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Nierenhofer Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell