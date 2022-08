Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Diebe fahren auf Zeugen zu und flüchten

Kamp-Lintfort (ots)

Ein 34-Jähriger hat zwei Männer auf frischer Tat ertappt, die die Kennzeichen seines Autos gestohlen haben. Als er die Täter ansprach, fuhren sie mit einem Auto auf ihn zu und flüchteten. Der Bestohlene konnte sich durch einen Sprung zur Seite vor einem Zusammenprall retten.

Er hatte sich am Montag gegen 0.25 Uhr mit seiner Lebensgefährtin in einem Kleingarten an der Nimmendohrstraße aufgehalten. Der Zeuge wurde auf Geräusche von einem Parkplatz aufmerksam und schaute nach, wodurch sie entstanden waren. Dort stellte er fest, dass die Kennzeichen seines Autos fehlten, das als einziges Auto auf dem Parkplatz stand. Es fiel ihm ein schwarzer Alpha-Romeo-SUV auf, in dem die Männer saßen, die er ansprach.

Die Polizei Kamp-Lintfort fahndet nun nach den Männern, die mit dem Alpha-Romeo über die Nimmendohrstraße in Richtung Autobahn 57 davonfuhren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02842 / 934-0. an.

