POL-WES: Dinslaken - Kleiner Kriminalfall nach Unfallflucht

Dinslaken (ots) - Ein Mann hat sich gegenüber einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Die 53-jährige Dinslakenerin ging am Freitag um 8.35 Uhr an der Emscher neben einem Waldstück spazieren. Ein Jogger überholte sie an der Leitstraße, versteckte sich hinter einem Baum und kam ohne Hose zurück auf den Weg. Der Mann lief weiter - im Intimbereich unbekleidet ...

