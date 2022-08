Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei fahndet nach einem Exhibitionisten und bittet um Hinweise

Dinslaken (ots)

Ein Mann hat sich gegenüber einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Die 53-jährige Dinslakenerin ging am Freitag um 8.35 Uhr an der Emscher neben einem Waldstück spazieren. Ein Jogger überholte sie an der Leitstraße, versteckte sich hinter einem Baum und kam ohne Hose zurück auf den Weg. Der Mann lief weiter - im Intimbereich unbekleidet - Richtung Oststraße.

Die Polizei Dinslaken fahndet nach dem Exhibitionisten. Dieser hat eine normale Figur und trug einen schwarzen Hoodie und Schuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

