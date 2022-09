Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruchsversuch in Marburger Straße scheitert an Bewohner: Tatverdächtiger bei Fahndung geschnappt

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold: Der Versuch eines Einbrechers, am gestrigen späten Montagabend in ein Haus in der Marburger Straße einzubrechen, scheiterte an einem der Hausbewohner. Dieser war gegen 23:20 Uhr auf Geräusche an der Haustür auf den Einbruchsversuch aufmerksam geworden und hatte durch die Scheibe der Tür draußen einen Mann erkannt. Der Unbekannte drückte sich gegen die Haustür und versuchte offenbar, diese mit einem Werkzeug aufzubrechen. Als der Bewohner schrie, ergriff der Täter die Flucht. Der Bewohner nahm mit seinem Pkw jedoch die Verfolgung des flüchtenden Einbrechers auf, rief die Polizei und gab fortlaufend Standortmeldungen durch. So konnte eine Streife des Polizeireviers Nord den Tatverdächtigen in der Ziegenhainer Straße, Ecke Hersfelder Straße festnehmen. Bei diesem handelt es sich um einen bei der Polizei bestens bekannten 48-Jährigen aus Kassel. Bei seiner Durchsuchung fand die Streife zudem Einbruchswerkzeug und stellte dieses sicher. Der 48-Jährige musste die Beamten für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle begleiten und sich nun wegen des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls verantworten.

