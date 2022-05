POL-BN: Königswinter: Ehemann darf nach häuslicher Gewalt Wohnung für 10 Tage nicht mehr betreten

Bonn (ots) - Vermutlich durch das Aufdrücken eines in Kippstellung stehenden Fensters drangen Einbrecher am Freitagnachmittag (06.05.2022) in eine Wohnung eines Seniorenheims auf der Gotenstraße in Plittersdorf ein. Im Tatzeitraum zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr durchsuchten die Täter die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich Schmuck und ...

