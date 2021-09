Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Rugby-Vereinsheim; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montag, 10 Uhr und Dienstag, 17 Uhr, in das Vereinsheim eines Rugby-Clubs im Harbigweg ein und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Eine eingetretene Tür im Inneren des Gebäudes schlägt zudem noch mit fast 2.000.- Euro zu Buche. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0.

