POL-KS: Unfall zweier Pkw auf Unterneustädter Kirchplatz sorgt für Behinderungen im Straßenbahnverkehr

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt: Ein Unfall zwischen zwei Pkw auf dem Unterneustädter Kirchplatz hat am heutigen frühen Dienstagmorgen für Behinderungen im Straßenbahnverkehr gesorgt. Da beide Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß erheblich beschädigt auf den Gleisen der Straßenbahn zum Stillstand kamen, konnten mehrere Trams nicht aus dem nahegelegenen Depot in Richtung Innenstadt ausrücken, wodurch es zu erheblichen Beeinträchtigen des ÖPNV kam.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost zum Unfallhergang berichten, waren die beiden Pkw auf der Leipziger Straße stadtauswärts unterwegs. Gegen 4:35 Uhr wechselte der aus Kassel stammende 72-jährige Fahrer eines Renaults dann am Unterneustädter Kirchplatz vom rechten auf den linken Fahrstreifen, wo zu dieser jedoch ein 41-Jähriger aus Fuldatal mit einem Chevrolet fuhr. Beide Pkw waren daraufhin seitlich zusammengestoßen. Der Chevrolet wurde dadurch gegen den Bordstein der dortigen Haltestelle gedrückt, wodurch die Vorderachse auf einer Seite abriss. Der 41-Jährige wurde bei dem Unfall zudem leicht verletzt und später am Unfallort ambulant von Rettungskräften behandelt.

Beide Fahrzeuge waren bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Da die nicht mehr fahrbereiten Pkw auf den Gleisen der Straßenbahn zum Stehen gekommen waren und die Durchfahrt der Trams verhinderten, kam es zu den Behinderungen im ÖPNV. Die Bergungsarbeiten waren schließlich gegen 6 Uhr abgeschlossen.

