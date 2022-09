POL-KS: Brand in Dachgeschosswohnung von Haus in Fuldabrück-Bergshausen: Ursache offenbar technischer Defekt

Kassel (ots) - Kassel: Innerhalb kurzer Zeit konnte die Kasseler Polizei am gestrigen Donnerstagabend an zwei verschiedenen Stellen in Kassel Fahrraddiebe dank aufmerksamer Zeugen festnehmen. Gegen 20:40 Uhr hatte der Bewohner eines Hauses in der Karlsbader Straße einen Unbekannten ertappt, der in den Keller eingebrochen war und sich dort am Schloss seines ...

mehr