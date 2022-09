Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittlungen zu mutmaßlichem Tötungsdelikt am Lutherplatz: Kripo richtet "Soko Kirche" ein und bittet weiter um Hinweise

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Beachten Sie bitte auch die Presseveröffentlichung vom gestrigen Mittwoch, 11:59 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5326275.)

Kassel-Mitte: Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Tötungsdelikt am Lutherplatz laufen auf Hochtouren. Zur Aufklärung des Falls hat die Kasseler Kriminalpolizei die "Soko Kirche" eingerichtet. Staatsanwaltschaft und Polizei bitten auch weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Samstag, 17.09.2022, hatten Passanten gegen 21:45 Uhr einen bewusstlosen Mann auf dem Vorplatz der Lutherkirche in Kassel gefunden und die Rettungskräfte gerufen. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass der 55-Jährige schwere Kopfverletzungen aufwies, an denen er schließlich zu Beginn der Woche verstarb. Die Obduktion des Verstorbenen ergab, dass das Verletzungsbild für eine Fremdeinwirkung und somit für ein Tötungsdelikt spricht.

Zur Aufklärung des Falls bitten die Ermittler der Soko Kirche um Hinweise von Zeugen und haben dabei folgende Fragen:

- Wer hat am Samstagabend im Bereich der Lutherkirche Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit den Verletzungen des 55-Jährigen stehen könnten?

- Wer hat dort möglicherweise einen Streit beobachtet?

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler weiterhin noch nach einem mutmaßlichen Zeugen, der sich laut einem Ersthelfer vor dessen Eintreffen bei dem Bewusstlosen aufgehalten haben soll. Dieser Mann kommt als wichtiger Zeuge in Betracht und hat sich bislang leider noch nicht bei der Polizei gemeldet. Er soll ca. 50 bis 60 Jahre alt sein, eine normale Statur und mittellange graue Haare haben. Er war dunkel gekleidet und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Zudem soll er ein Handy in der Hand gehalten haben.

Hinweise an die Soko Kirche nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Matthias Mänz, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561 - 910 1020 Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell