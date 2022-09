Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrolle an Frankfurter Straße mit Schwerpunkt auf Drogen: Sieben mutmaßlich berauschte Fahrer gestoppt

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Beamte der Operativen Einheit BAB (Bundesautobahn) des Polizeipräsidiums Nordhessen haben am gestrigen Mittwoch ab 11 Uhr bis in die Nachmittagsstunden Verkehrskontrollen auf der Frankfurter Straße in Kassel durchgeführt. Der Schwerpunkt dabei lag auf Drogen im Straßenverkehr. In Höhe "Park Schönfeld" überprüften sie stadtauswärts fahrende Verkehrsteilnehmer. Von 73 angehaltenen Fahrzeugen zogen die Polizisten sieben Fahrer vollends aus dem Verkehr, die mutmaßlich unter Drogeneinfluss standen. Diese mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sich nun jeweils wegen der Drogenfahrt verantworten. Bei einem Fahrzeuginsassen stellten die Beamten eine kleinere Menge Heroin, bei einem anderen Reste eines Joints sicher, was zu Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz führte. Zwei weitere Fahrer waren ohne erforderliche Fahrerlaubnis am Steuer eines Pkw aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen sie wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Gegen die jeweiligen Halter der Pkw wurden Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

