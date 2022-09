Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von öffentlichem Toilettenhäuschen am Bugasee: Ursache noch unklar; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau: Am heutigen Mittwochmorgen, gegen 6:45 Uhr, stellte ein Angestellter einer Reinigungsfirma fest, dass ein öffentliches Toilettenhäuschen am Bugasee in der Fuldaaue durch einen Brand erheblich beschädigt wurde. Das Feuer war mutmaßlich im Laufe der Nacht entstanden und offenbar von niemandem bemerkt worden. Dadurch war jedoch der Raum, in dem sich die Herrentoilette befindet, erheblich beschädigt worden. Zudem lag in dem ausgebrannten Bereich aus nicht bekannten Gründen auch ein E-Scooter, der ebenfalls völlig zerstört wurde. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen insgesamt auf ca. 50.000 Euro. Der genaue Zeitpunkt des Brandes sowie die Brandursache sind momentan noch unklar. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo. Sie bitten bei der Klärung der Brandursache auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die seit gestern Abend im Bereich des Toilettenhäuschens verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

